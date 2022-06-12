США отказались от тестов на COVID-19 для иностранцев

Администрация Байдена отменит требования к тестированию на COVID-19 для всех путешественников, прибывающих в Соединенные Штаты из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Соответствующее решение принято Цкнтрами по контролю и профилактики заболеваний в США (CDC), "основываясь на научных данных".

"CDC проведет переоценку этого решения через 90 дней и продолжит оценивать его на постоянной основе", - заявил чиновник CDC в комментарии изданию.

Отмечается, что решению поспособствовали а виакомпании и туристическая индустрия, которые настаивали на снятии ограничений. Они заявляли, что это ограниченик препятствует авиапутешествиям в то время, когда пассажиры проявляют растущий интерес к полетам.

В то же время CDC отмечают, что вернуть требования к иностранцам, если ситуаци с коронавирусом ухудшится.

"Если возникнет необходимость восстановить требование о тестировании перед отъездом - в том числе из-за нового, вызывающего беспокойство варианта - CDC без колебаний примет меры", - говорится в сообщении.