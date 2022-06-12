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США отказались от тестов на COVID-19 для иностранцев

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США, Воскресенье 12 июня 2022 07:32
США отказались от тестов на COVID-19 для иностранцев Фото: в США не будут тестировать иностранцев на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Администрация Байдена отменит требования к тестированию на COVID-19 для всех путешественников, прибывающих в Соединенные Штаты из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Соответствующее решение принято Цкнтрами по контролю и профилактики заболеваний в США (CDC), "основываясь на научных данных".

"CDC проведет переоценку этого решения через 90 дней и продолжит оценивать его на постоянной основе", - заявил чиновник CDC в комментарии изданию.

Отмечается, что решению поспособствовали авиакомпании и туристическая индустрия, которые настаивали на снятии ограничений. Они заявляли, что это ограниченик препятствует авиапутешествиям в то время, когда пассажиры проявляют растущий интерес к полетам.

В то же время CDC отмечают, что вернуть требования к иностранцам, если ситуаци с коронавирусом ухудшится.

"Если возникнет необходимость восстановить требование о тестировании перед отъездом - в том числе из-за нового, вызывающего беспокойство варианта - CDC без колебаний примет меры", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Великобритании уничтожат средства защиты от коронавируса. Их стоимость составляет 5 млрд долларов.

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