США отказались от тестов на COVID-19 для иностранцев
Администрация Байдена отменит требования к тестированию на COVID-19 для всех путешественников, прибывающих в Соединенные Штаты из-за границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Соответствующее решение принято Цкнтрами по контролю и профилактики заболеваний в США (CDC), "основываясь на научных данных".
"CDC проведет переоценку этого решения через 90 дней и продолжит оценивать его на постоянной основе", - заявил чиновник CDC в комментарии изданию.
Отмечается, что решению поспособствовали авиакомпании и туристическая индустрия, которые настаивали на снятии ограничений. Они заявляли, что это ограниченик препятствует авиапутешествиям в то время, когда пассажиры проявляют растущий интерес к полетам.
В то же время CDC отмечают, что вернуть требования к иностранцам, если ситуаци с коронавирусом ухудшится.
"Если возникнет необходимость восстановить требование о тестировании перед отъездом - в том числе из-за нового, вызывающего беспокойство варианта - CDC без колебаний примет меры", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Великобритании уничтожат средства защиты от коронавируса. Их стоимость составляет 5 млрд долларов.