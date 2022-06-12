США відмовилися від тестів на COVID-19 для іноземців

Адміністрація Байдена скасує вимоги до тестування на COVID-19 для всіх мандрівників, які прибувають до Сполучених Штатів з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Відповідне рішення прийнято Цкнтрами з контролю і профілактики захворювань в США (CDC), "грунтуючись на наукових даних".

"CDC проведе переоцінку цього рішення через 90 днів і продовжить оцінювати його на постійній основі", - заявив чиновник CDC в коментарі виданню.

Зазначається, що рішенню посприяли а віакомпанії та туристична індустрія, які наполягали на знятті обмежень. Вони заявляли, що це обмеженик перешкоджає авіаподорож в той час, коли пасажири виявляють зростаючий інтерес до польотів.

У той же час CDC відзначають, що повернути вимоги до іноземців, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

"Якщо виникне необхідність відновити вимогу про тестування перед від'їздом - в тому числі через Новий, що викликає занепокоєння варіанта-CDC без коливань вживе заходів", - йдеться в повідомленні.