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В США отказались привлечь к ответственности министра транспорта из администрации Трампа

Автор: Инна Собора

Министерство юстиции США отказалось привлечь к ответственности министра транспорта Элейн Чао, которая работала в администрации президента Дональда Трампа. Ее обвиняли в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает Reuters.

В обвинениях офиса генерального инспектора отмечается, что Чао поручала сотрудникам исследовать или покупать необходимые ей личные вещи в Интернете с помощью ее личной кредитной карты.

В декабре офис генерального инспектора передал свои выводы в прокуратуру округа Колумбия для уголовного преследования. Однако там отказались возбуждать уголовное дело.

В отчете генерального инспектора говорится, что прокуроры заявили, что "могут возникнуть этические или административные вопросы, которые необходимо решить, но нет никаких предпосылок для открытия уголовного расследования".

Напомним, 7 января министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками. Она первой из министров отказалась от своей должности после событий в Капитолии.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. В ходе безпорядков погибли 5 человек.

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