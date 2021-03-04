В США отказались привлечь к ответственности министра транспорта из администрации Трампа

В обвинениях офиса генерального инспектора отмечается, что Чао поручала сотрудникам исследовать или покупать необходимые ей личные вещи в Интернете с помощью ее личной кредитной карты.

В декабре офис генерального инспектора передал свои выводы в прокуратуру округа Колумбия для уголовного преследования. Однако там отказались возбуждать уголовное дело.

В отчете генерального инспектора говорится, что прокуроры заявили, что "могут возникнуть этические или административные вопросы, которые необходимо решить, но нет никаких предпосылок для открытия уголовного расследования".