У США відмовились притягнути до відповідальності міністра транспорту адміністрації Трампа

У звинуваченнях офісу генерального інспектора зазначається, що Прат доручала співробітникам досліджувати або купувати необхідні їй особисті речі в Інтернеті за допомогою її особистої кредитної картки.

У грудні офіс генерального інспектора передав свої висновки в прокуратуру округу Колумбія для кримінального переслідування. Однак там відмовилися порушувати кримінальну справу.

У звіті генерального інспектора говориться, що прокурори заявили, що "можуть виникнути етичні або адміністративні питання, які необхідно вирішити, але немає ніяких передумов для відкриття кримінального розслідування".