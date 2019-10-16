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США відмовилися від обміну развідінформацією з Туреччиною

Новини » В світі    16.10.2019 - 14:37
США відмовилися від обміну развідінформацією з Туреччиною
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

У США побоюються, що розвіддані Туреччина буде використовувати для наступу в Сирії

США виключили Туреччини з міжнародної військової коаліції проти Ісламської держави (ИГИЛ), обмеживши доступ до інформації або оперативними даними, з-за військової операції в Сирії. Про це повідомляє Spiegel.

В Пентагоні побоюються, що Анкара використовуватиме розвіддані коаліції для планування своїх власних операцій проти курдів в Сирії. Повідомляється, що місія проти ИГИЛ генерує щоденні дані з літаків, супутників і безпілотників.

Зазначимо, альянс по боротьбі з ИГИЛ був створений США у 2014 році. У нього входять понад 50 держав. Обмін інформацією - одне з ключових завдань коаліції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини 14 жовтня через військової операції в Сирії. Санкції США стосуються діючих і колишніх турецьких чиновників, а також збільшення тарифів на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків. Крім цього Трамп призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.

Пізніше президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив, що не буде зупиняти військову операцію в Сирії з-за введених санкцій з боку США. За його словами, операція буде завершена після створення "безпечної зони" в північно-східній частині Сирії.

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