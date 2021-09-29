США отказали в посадке самолету из Кабула. Власти проверяют список пассажиров

По данным издания, на борту самолета находятся более 100 американских граждан и обладатели вида на жительство в США.

"Сотрудники нашего посольства в ОАЭ круглосуточно работают над проверкой точности списка пассажиров и координируют свои действия с Таможенной и пограничной службой на местах, чтобы обеспечить проверку и досмотр пассажиров, прежде чем им будет разрешено вылететь в США", - заявил представитель Госдепартамента.

При этом он добавил, что пассажиры продолжат свой путь завтра.

Основатель некоммерческой группы "Проект Динамо" Брайан Стерн сообщил, что таможенная и пограничная служба Министерства внутренней безопасности США блокировала чартерный международный рейс в американский порт въезда.

Воздушное судно было арендовано у частной афганской авиакомпании Kam Air. Самолет доставил из Кабула в аэропорт Абу-Даби (ОАЭ) 117 человек, 59 из которых - дети. Конечным пунктом этого перелета, как планировалось, должен был стать один из аэропортов США.

По словам Стерна, по истечении 14 часов ожидания в Абу-Даби американские власти так и не предоставили чартеру разрешения на посадку в США. Изначально предполагалась, что из ОАЭ в США пассажиры вылетят чартером Ethiopian Airlines. Как утверждает Стерн, власти США ранее разрешили самолету посадку в Нью-Йорке, однако позднее отозвали это решение.