США відмовили в посадці літаку з Кабула. Влада перевіряє список пасажирів

За даними видання, на борту літака перебувають понад 100 американських громадян і володарі посвідки на проживання в США.

"Співробітники нашого посольства в ОАЕ цілодобово працюють над перевіркою точності списку пасажирів і координують свої дії з митною та прикордонною службою на місцях, щоб забезпечити перевірку і огляд пасажирів, перш ніж їм буде дозволено вилетіти в США", - заявив представник Держдепартаменту.

При цьому він додав, що пасажири продовжать свій шлях завтра.

Засновник некомерційної групи "Проект Динамо" Брайан Стерн повідомив, що митна і прикордонна служба Міністерства внутрішньої безпеки США блокувала чартерний міжнародний рейс в американський порт в'їзду.

Повітряне судно було орендоване у приватної афганської авіакомпанії Kam Air. Літак доставив з Кабула в аеропорт Абу-Дабі (ОАЕ) 117 осіб, 59 з яких - діти. Кінцевим пунктом цього перельоту, як планувалося, повинен був стати один з аеропортів США.

За словами Стерна, після закінчення 14 годин очікування в Абу-Дабі американська влада так і не надала чартеру дозволу на посадку в США. Спочатку передбачалася, що з ОАЕ в США пасажири вилетять чартером Ethiopian Airlines. Як стверджує Стерн, влада США раніше дозволила літаку посадку в Нью-Йорку, проте пізніше відкликала це рішення.