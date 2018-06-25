США отказали в безвизовом въезде экс-генсеку НАТО Солане

По мнению экс-генсека НАТО, причина отказа заключается в том, что он ранее посещал Иран

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-представитель Европейского союза по внешней политике Хавьер Солана не получил разрешение на безвизовый въезд в Соединенные Штаты Америки (США). Об этом сообщают издание El Pais и телеканал Antena3.

Солана - гражданин Испании. Жители государства имеют право находиться в США в течение 90 дней без визы, но они должны проходить регистрацию через электронную систему получения разрешения на въезд ESTA. При регистрации в этой системе запрос экс-генсека был отклонен, из-за чего он не смог принять участие в мероприятии, организованном Институтом Брукингса.

При этом отмечается, что после отказа в регистрации визита граждане Испании все еще могут получить разрешение на въезд, однако в этом случае им нужно запрашивать американскую визу (как гражданам стран, на которых не распространяются льготные условия).

"Я запросил визу для въезда. Надеюсь, что удастся урегулировать", - отметил политик.

Он считает, что это "мелочное" решение. По мнению бывшего генсека НАТО, причина отказа заключается в том, что он ранее посещал Иран по приглашению президента страны Хасана Рухани. Солана добавил, что в США он также намеревается работать, так как является профессором ряда американских университетов.

Так, газета El Pais разъясняет, ссылаясь на свои источники в американском посольстве в Мадриде, что система автоматически отклоняет заявления тех граждан, которые в прошлом посещали Иран, Сирию, Ирак, Судан, Ливию, Сомали или Йемен.

Отметим, что в качестве представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана посещал Иран, чтобы участвовать в переговорах по "ядерной сделке" - соглашению, согласно которому Тегеран брал на себя обязательство ограничить ядерную программу и поставить ее под международный контроль в обмен на отмену санкций. Кроме того, он посещал Иран, чтобы принять участие в инаугурации президента Хасана Рухани.

Напомним, в апреле США отказали во въезде приме-балерине Большого театра России Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Артистам отказали в выдаче виз.