Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

США відмовили в безвізовому в'їзді екс-генсеку НАТО Солані

НовиниПолітика    25.06.2018 - 17:18
Фото: Хав'єр Солана (facebook_com_RTRussian)
Фото: Хав'єр Солана (facebook_com_RTRussian)

На думку екс-генсека НАТО, причина відмови полягає у тому, що він раніше відвідував Іран

Колишній генеральний секретар НАТО і екс-представник Європейського союзу із зовнішньої політики Хав'єр Солана не отримав дозвіл на безвізовий в'їзд до Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляють видання El Pais і телеканал Antena3.

Солана - громадянин Іспанії. Жителі держави мають право перебувати в США протягом 90 днів без візи, але вони повинні проходити реєстрацію через електронну систему отримання дозволу на в'їзд ESTA. При реєстрації у цій системі запит екс-генсека був відхилений, через що він не зміг взяти участь у заході, організованому Інститутом Брукінгса.

При цьому наголошується, що після відмови в реєстрації візиту громадяни Іспанії все ще можуть отримати дозвіл на в'їзд, проте в цьому випадку їм потрібно запитувати американську візу (як громадянам країн, на яких не поширюються пільгові умови).

"Я запросив візу для в'їзду. Сподіваюся, що вдасться врегулювати", - зазначив політик.

Він вважає, що це "дріб'язкове" рішення. На думку колишнього генсека НАТО, причина відмови полягає у тому, що він раніше відвідував Іран на запрошення президента країни Хасана Рухані. Солана додав, що в США він також має намір працювати, так як є професором ряду американських університетів.

Так, газета El Pais роз'яснює, посилаючись на свої джерела в американському посольстві в Мадриді, що система автоматично відхиляє заяви тих громадян, які в минулому відвідували Іран, Сирію, Ірак, Судан, Лівію, Сомалі чи Ємен.

Відзначимо, що в якості представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Хав'єр Солана відвідував Іран, щоб брати участь у переговорах по "ядерній угоді" - угоді, згідно з якою Тегеран брав на себе зобов'язання обмежити ядерну програму і поставити її під міжнародний контроль в обмін на скасування санкцій. Крім того, він відвідував Іран, щоб взяти участь в інавгурації президента Хасана Рухані.

Нагадаємо, в квітні США відмовили у в'їзді примі-балерині Великого театру Росії Ользі Смирновій та першому солістові Якопо Тіссі. Артистам відмовили у видачі віз.

Зустріч Трампа з Путіним відповідає підходу НАТО щодо діалогу з Росією, - Столтенберг У КНДР відмовилися від щорічного мітингу проти США заради угод з Трампом, - AP
Теги публікації: НАТО, Сполучені Штати Америки, въезд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся