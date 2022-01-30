UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США в отеле обнаружили без сознания 16 человек

Автор: Артур Родивилов

Шестнадцать человек найдены без сознания в отеле в американском городе Мэрисвилль, штат Огайо. Среди них есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox8.

По данным правоохранителей, людей без сознания нашли в зоне неподалеку от бассейна. Двухлетняя девочка находилась без сознания в воде. Отель полностью эвакуирован.

Среди симптомов у пострадавших - жжение в горле и головокружение. Уточняется, что как минимум девять человек в настоящее время госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

По словам начальника местной полиции, все постояльцы были живы, когда их доставили в больницу, но в настоящее время об их состоянии ничего не известно.

Причина случившегося пока не установлена. Власти проводят расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки