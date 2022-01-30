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У США в готелі виявили без свідомості 16 осіб

Автор: Артур Родивилов

Шістнадцять людей знайдені без свідомості в готелі в американському місті Мерісвілль, штат Огайо. Серед них є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox8.

За даними правоохоронців, людей без свідомості знайшли в зоні неподалік від басейну. Дворічна дівчинка перебувала без свідомості у воді. Готель повністю евакуйований.

Серед симптомів у постраждалих - печіння в горлі і запаморочення. Уточнюється, що як мінімум дев'ять осіб зараз госпіталізовані, троє з них знаходяться в критичному стані.

За словами начальника місцевої поліції, всі постояльці були живі, коли їх доставили в лікарню, але зараз про їх стан нічого не відомо.

Причина того, що сталося поки не встановлена. Влада проводить розслідування.

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