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В США в отеле обнаружили без сознания 16 человек

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Огайо, Воскресенье 30 января 2022 04:25
В США в отеле обнаружили без сознания 16 человек Фото: В США в отеле нашли без сознания 16 человек (twitter.com/CapitolPolice)
Автор: Артур Родивилов

Шестнадцать человек найдены без сознания в отеле в американском городе Мэрисвилль, штат Огайо. Среди них есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox8.

По данным правоохранителей, людей без сознания нашли в зоне неподалеку от бассейна. Двухлетняя девочка находилась без сознания в воде. Отель полностью эвакуирован.

Среди симптомов у пострадавших - жжение в горле и головокружение. Уточняется, что как минимум девять человек в настоящее время госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

По словам начальника местной полиции, все постояльцы были живы, когда их доставили в больницу, но в настоящее время об их состоянии ничего не известно.

Причина случившегося пока не установлена. Власти проводят расследование.

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