США отдали Украине практически все запасы Javelin

"Военные планировщики, вероятно, начинают нервничать. Соединенные Штаты хранят запасы для различных возможных глобальных конфликтов, которые могут произойти против Северной Кореи, Ирана или самой России. В какой-то момент эти запасы опустятся настолько, что военные планировщики усомнятся в том, что военные планы могут быть выполнены. США, вероятно, приближаются к этому моменту", - заявил старшего советника Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

По его оценкам, на складах может оставаться от 20 до 25 тысяч Javelin, а 7 тысяч систем, отправленных в Украину, "составляют примерно треть от общего количества запасов США".

"На замену поставленных на сегодняшний день ракет уйдет около 3-4 лет. Если Соединенные Штаты поставят Украине еще ракеты, на этот раз на замену уйдет больше времени", - сказал Канчиан.