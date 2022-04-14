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США віддали Україні практично всі запаси Javelin

Фото: США віддали Україні практично всі запаси Javelin (popularmechanics.com)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати відправили в Україну стільки протитанкових ракет Javelin, що їх запаси вичерпуються для можливого використання власними силами. Поповнення американських запасів новою зброєю займе роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Військові планувальники, ймовірно, починають нервувати. Сполучені Штати зберігають запаси для різних можливих глобальних конфліктів, які можуть статися проти Північної Кореї, Ірану або самої Росії. У якийсь момент ці запаси опустяться настільки, що військові планувальники засумніваються в тому, що військові плани можуть бути виконані. США, ймовірно, наближаються до цього моменту", - заявив старшого радника програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

За його оцінками, на складах може залишатися від 20 до 25 тисяч Javelin, а 7 тисяч систем, відправлених в Україну, "складають приблизно третину від загальної кількості запасів США".

"На заміну поставлених на сьогодні ракет піде близько 3-4 років. Якщо Сполучені Штати поставлять Україні ще ракети, цього разу на заміну піде більше часу", - сказав Канчіан.

Раніше повідомлялося, що США відправляють в Україну транспортні вертольоти Мі - 17 російського виробництва.

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