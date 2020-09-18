США засудили нові вироки у справі "Хізб ут-Тахрір"

Фото: посольство США в Україні (visaglobal.com.ua)

Сполучені Штати виступили з осудом політично мотивованого засудження кримських татар в рамках справи "Хізб ут-Тахрір". США закликали Росію припинити застосовувати до українців свої несправедливі закони.

Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

Також у Штатах заявили, що Російська Федерація повинна припинити незаконну окупацію Криму.

"Ми засуджуємо політично мотивоване і невиправдане засудження Росією 7 кримськотатарських журналістів та громадських активістів до тюремного ув'язнення. Росія повинна припинити застосовувати до українців свої несправедливі закони і корумповані судові процеси, а також припинити незаконну окупацію Криму. Крим це Україна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 вересня Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив сім кримських татар до 13-19 років позбавлення волі. Вони були затримані і звинувачено в організації та участі в терористичній діяльності.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова відреагувала на незаконні вироки та закликала до санкцій.

"Закликаю представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипкорпусу змусити Росію припинити незаконні затримання та судилища незаконно ув'язнених громадян України і повернути їх на батьківщину", - заявила вона.

Водночас МЗС України висловило протест у зв'язку з вироками засудженим у справі "Хізб ут-Тахрір".