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США осудили слив данных украинских журналистов

Новости » Политика     13.05.2020 - 19:10
США осудили слив данных украинских журналистов
Фото: посольство США в Киеве (BL Harbert International)

В посольстве отметили, что независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях.

Соединенные Штаты осудили распространение персональных данных украинских журналистов. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

В дипломатическом ведомстве отметили, что независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях.

"Независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях. Мы осуждаем недавние попытки досадить журналистам, общественным активистам и другим путем публикаций их личных контактных данных в сети", - говорится в сообщении.

Напомним, в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов "слил" базу данных, в которой было 26 млн водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".

Позже в Государственном бюро расследований заявили, что подозревают в "сливе" персональных данных должностных лиц главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы.

Теги Новости Украины данныежурналистыСоединенные Штаты Америки
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