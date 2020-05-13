США осудили слив данных украинских журналистов

Фото: посольство США в Киеве (BL Harbert International)

В посольстве отметили, что независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях.

Соединенные Штаты осудили распространение персональных данных украинских журналистов. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

В дипломатическом ведомстве отметили, что независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях.

"Независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях. Мы осуждаем недавние попытки досадить журналистам, общественным активистам и другим путем публикаций их личных контактных данных в сети", - говорится в сообщении.

Незалежні журналісти та громадські активісти відіграють надважливу роль в успішних демократіях. Ми засуджуємо нещодавні намагання дошкулити журналістам, громадським активістам та іншим, шляхом публікацій їхніх особистих контактних даних в мережі. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 13, 2020

Напомним, в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов "слил" базу данных, в которой было 26 млн водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".

Позже в Государственном бюро расследований заявили, что подозревают в "сливе" персональных данных должностных лиц главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы.