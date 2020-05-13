ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США засудили злив даних українських журналістів

Новини » Політика     13.05.2020 - 19:10
США засудили злив даних українських журналістів
Фото: посольство США в Києві (BL Harbert International)

У посольстві зазначили, що незалежні журналісти та громадські активісти грають найважливішу роль в успішних демократіях.

Сполучені Штати засудили поширення персональних даних українських журналістів. Про це йдеться в повідомленні американського посольства в Twitter.

У дипломатичному відомстві зазначили, що незалежні журналісти та громадські активісти грають найважливішу роль в успішних демократіях.

"Незалежні журналісти та громадські активісти грають найважливішу роль в успішних демократіях. Ми засуджуємо недавні спроби насадити журналістам, громадським активістам і іншим шляхом публікацій їх особистих контактних даних в мережі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Telegram з'явилося кілька ботів, які поширювали персональні дані українців. Один з роботів "злив" базу даних, в якій було 26 млн водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

Пізніше в Державному бюро розслідувань заявили, що підозрюють у "зливі" персональних даних посадових осіб головного сервісного центру МВС і Державної міграційної служби.

Теги Новини України данныежурналистыСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся