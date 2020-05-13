США засудили злив даних українських журналістів

У посольстві зазначили, що незалежні журналісти та громадські активісти грають найважливішу роль в успішних демократіях.
Сполучені Штати засудили поширення персональних даних українських журналістів. Про це йдеться в повідомленні американського посольства в Twitter.
У дипломатичному відомстві зазначили, що незалежні журналісти та громадські активісти грають найважливішу роль в успішних демократіях.
"Незалежні журналісти та громадські активісти грають найважливішу роль в успішних демократіях. Ми засуджуємо недавні спроби насадити журналістам, громадським активістам і іншим шляхом публікацій їх особистих контактних даних в мережі", - йдеться в повідомленні.
Незалежні журналісти та громадські активісти відіграють надважливу роль в успішних демократіях. Ми засуджуємо нещодавні намагання дошкулити журналістам, громадським активістам та іншим, шляхом публікацій їхніх особистих контактних даних в мережі.— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 13, 2020
Нагадаємо, Telegram з'явилося кілька ботів, які поширювали персональні дані українців. Один з роботів "злив" базу даних, в якій було 26 млн водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".
Пізніше в Державному бюро розслідувань заявили, що підозрюють у "зливі" персональних даних посадових осіб головного сервісного центру МВС і Державної міграційної служби.