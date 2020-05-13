США засудили злив даних українських журналістів

Фото: посольство США в Києві (BL Harbert International)

У посольстві зазначили, що незалежні журналісти та громадські активісти грають найважливішу роль в успішних демократіях.

Сполучені Штати засудили поширення персональних даних українських журналістів. Про це йдеться в повідомленні американського посольства в Twitter.

У дипломатичному відомстві зазначили, що незалежні журналісти та громадські активісти грають найважливішу роль в успішних демократіях.

"Незалежні журналісти та громадські активісти грають найважливішу роль в успішних демократіях. Ми засуджуємо недавні спроби насадити журналістам, громадським активістам і іншим шляхом публікацій їх особистих контактних даних в мережі", - йдеться в повідомленні.

Незалежні журналісти та громадські активісти відіграють надважливу роль в успішних демократіях. Ми засуджуємо нещодавні намагання дошкулити журналістам, громадським активістам та іншим, шляхом публікацій їхніх особистих контактних даних в мережі. — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 13, 2020

Нагадаємо, Telegram з'явилося кілька ботів, які поширювали персональні дані українців. Один з роботів "злив" базу даних, в якій було 26 млн водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

Пізніше в Державному бюро розслідувань заявили, що підозрюють у "зливі" персональних даних посадових осіб головного сервісного центру МВС і Державної міграційної служби.