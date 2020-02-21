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У США засудили російську кібератаку на Грузію

Новини » Політика     21.02.2020 - 13:43
У США засудили російську кібератаку на Грузію
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Вашингтон закликав Росію негайно припинити такі дії

Сполучені Штати Америки засуджують масштабну кібератаку на Грузію, здійснену Російською Федерацією минулого року. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на своїй сторінці в Twitter, передає РБК-Україна.

За словами Помпео, Вашингтон засуджує атаку Росії на кібер-простір Грузії та закликає негайно припинити вчиняти подібні дії.

"Ми виступаємо на боці Грузії та засуджуємо кібер-атаку Росії, спрямовану проти грузинського народу та установ. Росія повинна негайно припинити такі дії в Грузії та будь-де. Стабільність кібер-простору залежить від відповідальної поведінки всіх країн", - заявив він.

У США засудили російську кібератаку на Грузію

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що за тогорішньою кібер-атакою на грузинські державні відомства, здійсненою 28 жовтня 2019 року, стоїть Російська Федерація. В результаті масштабної кібератаки було пошкоджено сервери та системи управління державних установ.

Також РБК-Україна писало, що Тегеран звинуватив США в кібератаці на іранську інфраструктуру. Проведений аналіз нібито показав, що кібератака на об'єкти інфраструктури Ірану, скоріш за все, була здійснена Вашингтоном.

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