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США осудили планы талибов возобновить казни и строгие телесные наказания

Автор: Дмитрий Кузнецов

Госдепартамент США осудил планы пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" вернуть практику казней и отсечения конечностей за совершенные преступления. Подобные действия будут представлять собой грубое нарушение прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы самым решительным образом осуждаем возобновление казней и отсечение (конечностей - ред.)", - сказал в ходе регулярного брифинга Прайс.

Он подчеркнул, что подобные наказания будут представлять собой явное и грубое нарушение прав человека. "Мы твердо привержены международному сообществу, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих и любых подобных злоупотреблениях", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, ранее один из основателей "Талибана" мулла Норуддин Тураби заявил о возможности вернуть в Афганистане казни и строгие телесные наказания, такие как ампутация рук.

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан