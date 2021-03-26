В США осудили двух украинцев за контрабанду поддельных лекарств
В Соединенных Штатах осудили двух граждан Украины за незаконный оборот и контрабанду поддельных лекарств от рака и гепатита. Однако из них приговорили к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы, второго - к 2 годам 9 месяцам.
"Обвиняемые пытались нажиться на чужих болезнях, продавая ложные надежды - включая поддельные лекарства без активного ингредиента - и рискуя здоровьем уязвимых пациентов", - заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции.
Осужденные 36-летний Максим Ненадов и его сообщник 34-летний Владимир Николаенко признали себя виновными в июле прошлого года.
После отбывания срока мужчин депортируют из страны.
Ненадов и Николаенко были арестованы в апреле 2019 года после того, как они прибыли в США из Украины, чтобы обсудить продажу будущих незаконных поставок наркотиков.
Напомним, ранее во Львовской области задержали ревизора-инспектора отдела качества аудита фискальной службы за сбыт и контрабанду сильнодействующих лекарственных средств.
Кроме того, в Харькове СБУ разоблачила группу, которая подделывала и продавала лекарства.