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В США осудили двух украинцев за контрабанду поддельных лекарств

Новина українською → Техас, Пятница 26 марта 2021 14:28
В США осудили двух украинцев за контрабанду поддельных лекарств Фото: лекарства (Getty Images)
Автор: Лера Полищук

В Соединенных Штатах осудили двух граждан Украины за незаконный оборот и контрабанду поддельных лекарств от рака и гепатита. Однако из них приговорили к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы, второго - к 2 годам 9 месяцам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

"Обвиняемые пытались нажиться на чужих болезнях, продавая ложные надежды - включая поддельные лекарства без активного ингредиента - и рискуя здоровьем уязвимых пациентов", - заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции.

Осужденные 36-летний Максим Ненадов и его сообщник 34-летний Владимир Николаенко признали себя виновными в июле прошлого года.

После отбывания срока мужчин депортируют из страны.

Ненадов и Николаенко были арестованы в апреле 2019 года после того, как они прибыли в США из Украины, чтобы обсудить продажу будущих незаконных поставок наркотиков.

Напомним, ранее во Львовской области задержали ревизора-инспектора отдела качества аудита фискальной службы за сбыт и контрабанду сильнодействующих лекарственных средств.

Кроме того, в Харькове СБУ разоблачила группу, которая подделывала и продавала лекарства.

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