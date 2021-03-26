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У США засудили двох українців за контрабанду підроблених ліків

Новость на русском → Техас, П'ятниця 26 березня 2021 14:28
У США засудили двох українців за контрабанду підроблених ліків Фото: ліки (Getty Images)
Автор: Лера Полищук

У Сполучених Штатах засуджено двох громадян України за незаконний обіг та контрабанду підроблених ліків проти раку і гепатиту. Однак з них засудили до 5 років і 11 місяців позбавлення волі, другого - до 2 років 9 місяців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції США.

"Обвинувачені намагалися нажитися на чужих хворобах, продаючи помилкові надії - включаючи підроблені ліки без активного інгредієнта - і ризикуючи здоров'ям вразливих пацієнтів", - заявив виконуючий обов'язки помічника генерального прокурора Ніколас Маккуейд з кримінального відділу Міністерства юстиції.

Засуджені 36-річний Максим Ненадов його спільник 34-річний Володимир Ніколаєнко визнали себе винними в липні минулого року.

Після відбування терміну чоловіків депортують з країни.

Ненадов і Ніколаєнко були арештовані у квітні 2019 року після того, як вони прибули в США з України, щоб обговорити продаж майбутніх незаконних поставок наркотиків.

Нагадаємо, раніше у Львівській області затримали ревізора-інспектора відділу якості аудиту фіскальної служби за збут і контрабанду сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, у Харкові СБУ викрила групу, яка підробляла і продавала ліки.

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