У США засудили двох українців за контрабанду підроблених ліків
У Сполучених Штатах засуджено двох громадян України за незаконний обіг та контрабанду підроблених ліків проти раку і гепатиту. Однак з них засудили до 5 років і 11 місяців позбавлення волі, другого - до 2 років 9 місяців.
"Обвинувачені намагалися нажитися на чужих хворобах, продаючи помилкові надії - включаючи підроблені ліки без активного інгредієнта - і ризикуючи здоров'ям вразливих пацієнтів", - заявив виконуючий обов'язки помічника генерального прокурора Ніколас Маккуейд з кримінального відділу Міністерства юстиції.
Засуджені 36-річний Максим Ненадов його спільник 34-річний Володимир Ніколаєнко визнали себе винними в липні минулого року.
Після відбування терміну чоловіків депортують з країни.
Ненадов і Ніколаєнко були арештовані у квітні 2019 року після того, як вони прибули в США з України, щоб обговорити продаж майбутніх незаконних поставок наркотиків.
Нагадаємо, раніше у Львівській області затримали ревізора-інспектора відділу якості аудиту фіскальної служби за збут і контрабанду сильнодіючих лікарських засобів.
Крім того, у Харкові СБУ викрила групу, яка підробляла і продавала ліки.