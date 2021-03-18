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США осудили арест журналиста "Радио Свобода" в Крыму

Автор: Андрей Козловский

Посольство США в Киеве осудило арест Россией в оккупированном Крыму Владислава Есипенко, который является журналистом-фрилансером "Радио Свобода". В ведомстве назвали такие действия РФ незаконными.

Об этом говорится в сообщении посольства.

"Мы осуждаем политически мотивированный арест Россией журналиста Владислава Есипенко в Крыму. Российские незаконные оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах", - отмечают в ведомстве.

Напомним, 16 марта ФБС сообщила, что задержала во временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко, которого они назвали "гражданином Российской Федерации". Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

После этого, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России и требует освободить журналиста.

"Незаконное задержание украинского гражданина и все последующие действия российской оккупационной администрации стали очередным примером политического преследования несогласных с попыткой аннексии Крыма и давления на свободу слова", - отметили в МИД.

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