США оставят войска в Сирии для продолжения борьбы с ИГИЛ, - Пентагон

США оставят своих военных в Сирии, поскольку террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) не побеждена. Вашингтон имеет обязательства перед сирийскими демократическими силами по борьбе с боевиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Даны Строул .

По ее словам, США намерены сохранить военное присутствие на северо-востоке Сирии. Она отметила, что группировка ИГИЛ не побеждена и Вашингтон имеет обязательства перед сирийскими демократическими силами в плане содействия в борьбе с боевиками.

"Десятки тысяч боевиков ИГИЛ содержатся под стражей в этой стране", - добавила Строул.

Представитель Пентагона подчеркнула, что США планируют предпринять дополнительные меры для урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии.