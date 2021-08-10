США залишать війська в Сирії для продовження боротьби з ІДІЛ, - Пентагон

США залишать своїх військових у Сирії, оскільки терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) не переможене. Вашингтон має зобов'язання перед сирійськими демократичними силами по боротьбі з бойовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника помічника глави Пентагону у справах Близького Сходу Дани Строул .

За її словами, США мають намір зберегти військову присутність на північному сході Сирії. Вона зазначила, що угруповання ІДІЛ не переможене і Вашингтон має зобов'язання перед сирійськими демократичними силами в плані сприяння в боротьбі з бойовиками.

"Десятки тисяч бойовиків ІДІЛ утримуються під вартою в цій країні", - додала Строул.

Представник Пентагону підкреслила, що США планують вжити додаткових заходів для врегулювання гуманітарної кризи в Сирії.