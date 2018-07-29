США оставят большинство районов Афганистана под контролем талибов, - The New York Times

США позволит оставить военным Афганистана малонаселенные районы страны, что позволит держать их под контролем талибов

Армия Афганистана сосредоточится в обороне крупнейших городов, таких как Кабул и Кандагар. Об этом сообщает The New York Times ссылаясь на чиновников знакомых с планом.

Данная стратегия позволит талибам и другим повстанческим группам освоить контроль над территориями которые они уже захватили.

В статье отмечается, что администрация Трампа будет продолжать стратегию Барака Обамы, который еще в 2014 году начал вывод войск из линии фронта.

"Отступление в города является ярким признанием того, что проамериканское правительство в Афганистане до сих пор не в состоянии защищать растущее сельское население страны", - говорится в статье.

Также, издание отмечает, что Дональд Трамп еще в прошлом году заявил, что талибы и исламские повстанцы "нигде не смогут спрятаться от американского оружия".

В данный момент афганская армия контролирует 229 районов из 407, а талибами захвачено 59 районов. На остальных территориях далее присутствуют боевые столкновения.

Напомним, в результате атаки смертника в аэропорту рядом с Кабулом, количество жертв возросло до 23 человек, еще 107 пострадали. До этого аэропорт покинул кортеж вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, который прибыл из Турции, где он провел последний год