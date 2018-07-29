США залишать більшість районів Афганістану під контролем талібів, - The New York Times

США дозволить залишити військовим Афганістану малонаселені райони країни, що дасть змогу тримати їх під контролем талібів

Армія Афганістану зосередиться в обороні найбільших міст, таких як Кабул і Кандагар. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чиновників знайомих з планом.

Дана стратегія дозволить талібам і іншим повстанським групам освоїти контроль над територіями які вони вже захопили.

У статті наголошується, що адміністрація Трампа буде продовжувати стратегію Барака Обами, який ще в 2014 році почав виведення військ з лінії фронту.

"Відступ в міста є яскравим визнанням того, що проамериканський уряд в Афганістані досі не в змозі захищати зростаюче сільське населення країни", - йдеться в статті.

Також, видання зазначає, що Дональд Трамп ще в минулому році заявив, що таліби і ісламські повстанці "ніде не зможуть сховатися від американської зброї".

В даний момент афганська армія контролює 229 районів з 407, а талібами захоплено 59 районів. На інших територіях далі присутні бойові зіткнення.

Нагадаємо, в результаті атаки смертника в аеропорту поруч з Кабулом, кількість жертв зросла до 23 осіб, ще 107 постраждали. До цього аеропорт покинув кортеж віце-президента Афганістану Абдул-Рашида Дустума, який прибув з Туреччини, де він провів останній рік