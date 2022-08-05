UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США оставят авианосец у берегов Тайваня следить за учениями Китая с запуском новых ракет

Фото: США оставят авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

В Пентагоне приняли решение оставить на неопределенное время авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня для наблюдения за ситуацией из-за военных учений Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В Белом доме заявили, что не намерены обострять ситуацию вокруг Тайваня, но и покидать воды Тайваня пока не планируют.

В ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин начал учения с боевыми стрельбами, запуском ракет и маневрами военных кораблей вокруг острова.

Напомним, ранее стало известно, что Китай проводит военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайТайвань