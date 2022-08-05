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США залишать авіаносець біля берегів Тайваню слідкувати за навчаннями Китаю із запуском нових ракет

Фото: США залишать авіаносець USS Ronald Reagan біля берегів Тайваню (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

У Пентагоні прийняли рішення залишити на невизначений час авіаносець USS Ronald Reagan біля берегів Тайваню для спостереження за ситуацією через військові навчання Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У Білому домі заявили, що не мають наміру загострювати ситуацію навколо Тайваню, але і залишати води Тайваню поки не планують.

У відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань Пекін почав навчання з бойовими стрільбами, запуском ракет і маневрами військових кораблів навколо острова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай проводить військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

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