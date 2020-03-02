США ослабили санкции против России

Соединенные Штаты исключили из санкционных списков две российские компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Как сообщается, из-под санкций вывели компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт".

Отметим, что Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года.

Тогда ситуация в районе Корейского полуострова обострилась после ряда ракетных испытаний КНДР. Совет национальной безопасности США составил список мер по исключению Северной Кореи из глобальной финансовой системы.

Также предполагалось введение "вторичных санкций" против банков и фирм, ведущих коммерческую деятельность с Пхеньяном.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, в которой содержатся рекомендации для Совета ЕС и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини по противодействию пропаганде, в частности со стороны России.

Кроме того, ЕС может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Российской Федерацией и Китаем, за преступления в киберпространстве. Этот шаг станет первым применением так называемого режима киберсанкций ЕС - набора инструментов, включающего запреты на поездки и замораживание активов, предназначенные для предотвращения кибератак.