ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США оштрафовали Mercedes на 1,5 млрд долларов

Автор: Андрей Козловский

США оштрафовали немецкий концерн Daimler AG, выпускающий автомобили Mercedes-Benz, на 1,5 млрд долларов. Их обвинили в занижении показателей вредных выбросов своих авто.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает CBS News.

Как сообщается, Daimler обязался отозвать и бесплатно отремонтировать 250 тысяч уже проданных авто, выхлопные системы которых не соответствуют американским стандартам. Концерн также выплатит 700 млн долларов на покрытие выплат по потребительским искам.

Компания должна отремонтировать не менее 85% дефектных легковых автомобилей в течение двух лет и не менее 85% грузовиков в течение трех лет.

Владельцы автомобилей с предустановленным ПО ежегодно должны будут проходить испытания на выбросы отремонтированных автомобилей в течение следующих пяти лет.

Напомним, ранее Федеральное авиационное управление США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa штраф в размере более 6,4 млн долларов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины штраф