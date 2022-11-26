ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США организовали в Польше пункт ремонта артиллерии, поставляемой Украине

Новина українською →
Польша, Суббота 26 ноября 2022 04:58
США организовали в Польше пункт ремонта артиллерии, поставляемой Украине Фото: США организовали в Польше пункт ремонта артиллерии, поставляемой Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы США организовали на территории Польши ремонтную базу для поставляемых Украине артиллерийских орудий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По их данным, в силу износа и повреждений, полученных в ходе боев, около трети из примерно 350 поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий находятся в нерабочем состоянии.

Как отмечает, издание, организация ремонта этих вооружений является приоритетной задачей командования ВС США в Европе.

В связи с этим американские военные организовали ремонтную базу на территории Польши.

Источники газеты отмечают, что в последние несколько месяцев на этом объекте осуществляется обслуживание и ремонт поврежденных в Украине орудий.

По словам источников газеты, украинская сторона считает необходимым, чтобы подобные ремонтные базы располагались ближе к месту ведения боевых действий.

Напомним, Германия создаст в Словакии сервисный центр для обслуживания и ремонта вооружения, которое она поставляла Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Оружие из США
NEWS
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины