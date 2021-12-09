США опровергли заявления о давлении на Украину по автономии ОРДЛО

Белый дом опроверг информацию СМИ о якобы оказываемом США давлении на Украину по автономии временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО). Эти заявления являются абсолютной ложью.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Информация о давлении со стороны США на Украину, чтобы та предоставила частичную автономию ОРДЛО, является абсолютно ложной", - сказала Псаки.

Вопрос, который задала журналистка представителю Белого дома звучал так: "Были сообщения, что США оказывают давление на Украину, чтобы так уступила России часть территории, удержав ее от вторжения".