В США опровергли уничтожение своего беспилотника в Иране

После заявления корпуса стражей Исламской революции об уничтожении американского беспилотника в США заявили, что их беспилотника в воздушном пространстве Ирана не было. Об этом сообщил представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан Билл Урбан, передает NBC.

В Иране заявили, что был сбит разведывательный дрон Global Hawk.

"Сегодня в воздушном пространстве Ирана не было ни одного американского беспилотника", - рассказал Урбан.

Напомним, в Иране утверждали, что американский беспилотник был уничтожен сразу после входа в воздушное пространство страны.

Как писало РБК-Украина советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам потопить их авианосцы в Персидском заливе в случае, если они совершат свою "первую ошибку". Иран может потопить американские авианосцы используя "всего две ракеты", которые являются их новым секретным оружием.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не хотят обе стороны конфликта.