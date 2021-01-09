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У США спростували появу "американського" штаму коронавірусу

Вашингтон, Субота 09 січня 2021 10:39
У США спростували появу "американського" штаму коронавірусу
Фото: чоловік у масці (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) Сполучених Штатів спростували повідомлення про виникнення в країні нового штаму коронавірусу. Помилкова інформація виникла "спекулятивного" звіту робочої групи Білого дому з коронавірусу.

Про це повідомляє газета New York Times з посиланням на джерела у відомстві.

В документі координатор групи Дебора Бирксон висунула гіпотезу, що друга хвиля пандемії в Сполучених Штатах майже удвічі перевищило темпи зростання захворюваності через появу в країні більш заразною версією COVID-19.

Зазначалося, що новий штам на 50% заразніший попереднього.

За інформацією видання, посадові особи CDC не погодилися з її оцінкою і попросили прибрати дане припущення з документа, але їм відмовили.

Нагадаємо, Робоча група Білого дому вважає, що у США міг з'явитися новий "американський" штам коронавірусу. Таке припущення було висунуто через сплеск захворюваності в осінньо-зимовий період.

Раніше повідомлялося, що "британський" штам коронавірусу вже підтвердили в десятках країн світу. Вчені вважають, що цей мутований варіант коронавірусу є більш заразним, тому швидше поширюється серед населення.

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