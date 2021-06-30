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В США опровергли информацию о движении своего эсминца в оккупированный Крым

Автор: Даша Харченко

Ракетный эсминец США USS Ross не движется к оккупированному Крыму и находится в порту Одессы. Он участвует в совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2021.

Об этом сообщается в пресс-службе американского флота в Twitter.

Накануне в Сети появилась информация о том, что эсминец якобы начал движение в направлении Крыма.

"Несмотря на недавние сообщения эсминец USS Ross еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет располагаться в порту Одессы, Украина, для поддержки учений Sea Breeze", - говорится в сообщении.

Напомним,в регионе Черного моря в понедельник, 28 июня, начались учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуемые Военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.

В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Кроме того, в этом году к учениям подключится наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

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Sea Breeze