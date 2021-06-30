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У США спростували інформацію про рух свого есмінця в окупований Крим

Автор: Даша Харченко

Ракетний есмінець США USS Ross не рухається до окупованого Криму і знаходиться в порту Одеси. Він бере участь у спільних американо-українських навчаннях Sea Breeze 2021.

Про це повідомляється в прес-службі американського флоту в Twitter.

Напередодні в мережі з'явилася інформація про те, що есмінець нібито почав рух у напрямку Криму.

"Незважаючи на недавні повідомлення есмінець USS Ross ще 30 хвилин тому перебував і в осяжному майбутньому буде розташовуватися в порту Одеси, Україна, для підтримки навчань Sea Breeze", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в регіоні Чорного моря в понеділок, 28 червня, почалися навчання Sea Breeze 2021 і морське патрулювання, організовувані Військово-Морськими силами (ВМС) України та шостим оперативним флотом ВМС США.

У Sea Breeze 2021 візьме участь друга постійна військово-морська група НАТО. Крім того, в цьому році до навчань приєдналися найбільше число країн-учасниць за всю історію: більше 30 держав направлять близько 5 000 військовослужбовців, 32 Кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

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Sea Breeze