У США оприлюднили нові листи скандального Епштейна із згадками Трампа

Першими із майже трьох тисяч документів, які отримав Комітет, було опубліковано три листи.

Згідно з електронним листуванням, опублікованим 12 листопада, засуджений за сексуальні злочини нині покійний фінансист Джеффрі Епштейн назвав Дональда Трампа "собакою, який ще не загавкав" та сказав своїй колишній супутниці Гіслен Максвелл, що ймовірна жертва "провела години в його будинку" з Трампом.

"Його ім'я жодного разу не згадувалося", - додав він.

На це Максвел відповіла: "Я думала про це ..."

Цей лист був написаний у квітні 2011 року.

В іншому листі від 31 січня 2019 року, адресованому журналісту Майклу Вулффу, автору книг про президентсво Трампа, Епштейн заявив, що Трамп попросив фінансиста відмовитися від членства у клубі Мар-а-Лаго.

"Трамп сказав, що попросив мене відрахуватися. Ніколи [я не був] членом. Звичайно, він знав про дівчат, оскільки попросив Гіслейн припинити це", - йдеться в опублікованому листі.

У цих листах ім'я жертви (або жертв) не розкривається.

Реакція Дональда Трампа

Невдовзі після оприлюднення листів президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truthcosial, що таким чином демократи відвертають увагу від своїх політичних провалів.

"Демократи знову намагаються згадати про пересуди Джеффрі Епштейна, бо вони зроблять усе, щоб відвернути увагу від того, як погано вони впоралися з шатдауном та багатьма іншими темами", - написав він.