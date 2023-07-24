США оголосять про нову військову допомогу Україні найближчими днями, - Держдеп

Він відмовився якось коментувати контрнаступ Збройних сил України, оскільки це завдання "потрібно залишити українським військовим".

"На наш погляд, Україна має все необхідне для проведення цього контрнаступу. Ми поставили їй величезну кількість військової техніки, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі. І ми продовжуватимемо це робити, так що ви можете очікувати на нові оголошення про військову допомогу найближчими днями", - підкреслив Міллер.

За його словами, США разом з іншими країнами НАТО продовжать "стояти разом твердо", щоб підтримувати український контрнаступ.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Вашингтон регулярно анонсує пакети військової допомоги нашій країні, до яких, зокрема, входять танки Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot і не тільки.

До одного з останніх пакетів увійшли касетні боєприпаси, їх уже отримали та почали використовувати наші військові.

При цьому раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США оголосять про новий пакет військової допомоги вже завтра, 25 липня. Туди увійдуть бронетранспортери Stryker і не лише. Загальна вартість всього озброєння в пакеті - близько 400 млн доларів.