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США оголосять про нові санкції проти РФ найближчими днями, - Салліван

Фото: помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США вже найближчими днями оголосять про новий пакет санкцій проти Росії через проведення "референдумів" на окупованих російськими військами територіях України.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

"США анонсують санкції для юридичних осіб та компаній за межами Росії, які підтримують референдуми. Ви побачите це найближчими днями, США зроблять подальші оголошення. Це лише подвоїть наші зусилля щодо надання Україні озброєнь та військової техніки", - зазначив Салліван.

Нагадаємо, що раніше експерт розповів, коли всі російські банки можна відключити від SWIFT.

Раніше також у Конгресі США запропонували запровадити механізм санкцій проти російських військових злочинців. За словами конгресменів, виявлення масового поховання в українському місті Ізюм після того, як звідти були витіснені російські окупанти, зміцнює рішучість США добиватися відповідальності за можливі військові злочини та злочини.

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