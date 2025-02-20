США оголосили вісім наркокартелів терористичними організаціями

Державний департамент США оголосив вісім мексиканських наркокартелів іноземними терористичними організаціями. Ці угруповання становлять загрозу нацбезпеці, зовнішній політиці та економічним інтересам Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.
"Сьогодні Державний департамент виконує одну з перших обіцянок президента Трампа з моменту його вступу на посаду. Департамент визнав вісім картелів іноземними терористичними організаціями (FTO) і спеціальними глобальними терористами (SDGT)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив президент США Дональд Трамп у своєму указі, картелі та інші транснаціональні організації "загрожують безпеці американського народу, безпеці Сполучених Штатів і стабільності міжнародного порядку в Західній півкулі".
До списку увійшли мексиканські наркокартелі: Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste (раніше Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo (Gulf Cartel) і Cárteles Unidos як FTO та SDGT.
"Метою визнання цих картелів і транснаціональних організацій терористичними є захист нашої нації, американського народу та нашої півкулі. Це означає припинення кампаній насильства та терору, які проводять ці злісні групи як у США, так і за кордоном. Ці позначення надають правоохоронним органам додаткові інструменти для зупинки цих груп", - зазначили у Держдепі.
Нагадаємо, у перший день на посаді президента США Дональд Трамп підписав список дій виконавчої влади з питань імміграції, які включає позначення наркокартелів іноземними терористичними організаціями. Це може дати можливість використовувати військові сили на території Мексики
Визнання картелів іноземними терористичними організаціями також може призвести до посилення фінансових санкцій і юридичних наслідків у США проти причетних осіб.
Трамп також підписав указ про оголошення надзвичайного стану на південному кордоні США (із Мексикою), що призведе до розгортання додаткових ресурсів Пентагону та розгортання збройних сил для завершення будівництва прикордонної стіни, серед інших заходів. Він зосереджений лише на безпеці південного кордону.
Детальніше про перші укази, які підписав Трамп на початку свого президентства, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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