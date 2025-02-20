США оголосили вісім наркокартелів терористичними організаціями

"Сьогодні Державний департамент виконує одну з перших обіцянок президента Трампа з моменту його вступу на посаду. Департамент визнав вісім картелів іноземними терористичними організаціями (FTO) і спеціальними глобальними терористами (SDGT)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив президент США Дональд Трамп у своєму указі, картелі та інші транснаціональні організації "загрожують безпеці американського народу, безпеці Сполучених Штатів і стабільності міжнародного порядку в Західній півкулі".

До списку увійшли мексиканські наркокартелі: Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste (раніше Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo (Gulf Cartel) і Cárteles Unidos як FTO та SDGT.

"Метою визнання цих картелів і транснаціональних організацій терористичними є захист нашої нації, американського народу та нашої півкулі. Це означає припинення кампаній насильства та терору, які проводять ці злісні групи як у США, так і за кордоном. Ці позначення надають правоохоронним органам додаткові інструменти для зупинки цих груп", - зазначили у Держдепі.