США объявили восемь наркокартелей террористическими организациями

"Сегодня Государственный департамент выполняет одно из первых обещаний президента Трампа с момента его вступления в должность. Департамент признал восемь картелей иностранными террористическими организациями (FTO) и специальными глобальными террористами (SDGT)", - говорится в сообщении.

Как отметил президент США Дональд Трамп в своем указе, картели и другие транснациональные организации "угрожают безопасности американского народа, безопасности Соединенных Штатов и стабильности международного порядка в Западном полушарии".

В список вошли мексиканские наркокартели: Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste (ранее Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo (Gulf Cartel) и Cárteles Unidos как FTO и SDGT.

"Целью признания этих картелей и транснациональных организаций террористическими является защита нашей нации, американского народа и нашего полушария. Это означает прекращение кампаний насилия и террора, которые проводят эти злобные группы как в США, так и за рубежом. Эти обозначения предоставляют правоохранительным органам дополнительные инструменты для остановки этих групп", - отметили в Госдепе.