США объявили восемь наркокартелей террористическими организациями

Государственный департамент США объявил восемь мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями. Эти группировки представляют угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономическим интересам Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
"Сегодня Государственный департамент выполняет одно из первых обещаний президента Трампа с момента его вступления в должность. Департамент признал восемь картелей иностранными террористическими организациями (FTO) и специальными глобальными террористами (SDGT)", - говорится в сообщении.
Как отметил президент США Дональд Трамп в своем указе, картели и другие транснациональные организации "угрожают безопасности американского народа, безопасности Соединенных Штатов и стабильности международного порядка в Западном полушарии".
В список вошли мексиканские наркокартели: Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste (ранее Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo (Gulf Cartel) и Cárteles Unidos как FTO и SDGT.
"Целью признания этих картелей и транснациональных организаций террористическими является защита нашей нации, американского народа и нашего полушария. Это означает прекращение кампаний насилия и террора, которые проводят эти злобные группы как в США, так и за рубежом. Эти обозначения предоставляют правоохранительным органам дополнительные инструменты для остановки этих групп", - отметили в Госдепе.
Напомним, в первый день на посту президента США Дональд Трамп подписал список действий исполнительной власти по вопросам иммиграции, которые включает обозначение наркокартелей иностранными террористическими организациями. Это может дать возможность использовать военные силы на территории Мексики
Признание картелей иностранными террористическими организациями также может привести к ужесточению финансовых санкций и юридических последствий в США против причастных лиц.
Трамп также подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США (с Мексикой), что приведет к развертыванию дополнительных ресурсов Пентагона и развертыванию вооруженных сил для завершения строительства пограничной стены, среди других мер. Он сосредоточен только на безопасности южной границы.
Подробнее о первых указах, которые подписал Трамп в начале своего президентства, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.