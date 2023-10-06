США оголосили про висилку двох російських дипломатів

Росіян вислали з країни у відповідь на вересневе рішення Москви вислати двох високопоставлених працівників посольства США. Тоді персонами нон грата оголосили першого секретаря посольства США Джеффрі Сілліна і другого секретаря посольства Девіда Бернстайна.

Держдеп повідомив, що росіян вислали зі США у відповідь на надуману висилку американців із Москви. У відомстві додали, що не потерплять переслідування своїх дипломатів з боку російського уряду

"Дії Держдепартаменту посилають чіткий сигнал, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки", - ідеться в заяві.

Держдепартамент не уточнив, кого саме вислали зі США.

Видворення Росією американських дипломатів

Російська Федерація звинуватила двох працівників посольства Сполучених Штатів у Москві в нібито роботі з громадянином РФ, обвинуваченим у співпраці з іноземною державою.

В МЗС РФ заявили, що перший секретар посольства США Джеффрі Сіллін і другий секретар Девід Бернстайн мають покинути Росію протягом семи днів.

Пізніше речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не залишать без відповіді рішення Російської Федерації про видворення двох американських дипломатів з посольства у Москві.