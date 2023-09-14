Росія оголосила двох дипломатів США персонами нон грата за "незаконну діяльність"

Росія оголосила про висилку двох американських дипломатів. Москва звинуватила їх у нібито роботі з російським громадянином, обвинуваченим у співпраці з іноземною державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві Міністерства закордонних справ РФ ідеться про те, що воно викликало посланника США Лінн Трейсі і повідомило їй, що перший секретар посольства Джеффрі Сіллін і другий секретар Девід Бернстайн мають покинути Росію протягом семи днів.

Посольство США підтвердило факт висилки.

"Названі особи вели незаконну діяльність, підтримуючи контакт із громадянином Росії Р. Шоновим, обвинуваченим у "конфіденційному співробітництві" з іноземною державою", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Роберт Шонов

Роберт Шонов пропрацював у Генеральному консульстві США у східному російському місті Владивостоці понад 25 років, поки 2021 року Росія не розпорядилася звільнити місцевих співробітників американської місії.

У серпні ФСБ Росії опублікувала відеозапис із нібито зізнанням Шонова, у якому він каже, що Сіллін і Бернстайн просили його зібрати інформацію про військові дії Росії в Україні, анексію "нових територій", військову мобілізацію і президентські вибори 2024 року.

У відеозаписі Шонов каже, що йому було наказано збирати "негативну" інформацію за цими темами, шукати ознаки народного протесту і відображати їх у своїх звітах.

США звинуватили Москву в спробі залякування і переслідування американських співробітників після того, як російські державні ЗМІ повідомили про пред'явлені Шонову звинувачення і заявили, що ФСБ планує допитати співробітників посольства, які підтримували з ним зв'язок.

Коли в травні його заарештували, Державний департамент заявив, що ця справа свідчить про "кричуще використання Росією все більш репресивних законів" проти своїх громадян. Він заявив, що звинувачення проти Шонова "абсолютно необґрунтовані".

У своїй заяві МЗС Росії зазначило, що Шонову платили за виконання завдань, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці Росії.

"Трейсі було також наголошено, що незаконна діяльність дипломатичного представництва США, включно з втручанням у внутрішні справи країни перебування, є неприйнятною і буде рішуче припинятися. Російська сторона розраховує, що Вашингтон зробить правильні висновки й утримається від конфронтаційних кроків", - заявили в МЗС РФ.

Відносини США і РФ

Через повномасштабне вторгнення в Україну відносини між Росією і США впали до найнижчого рівня за більш ніж 60 років. Сполучені Штати постачають Україні сучасне озброєння і ввели санкції проти Росії у відповідь на її вторгнення в лютому 2022 року.

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