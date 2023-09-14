ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія оголосила двох дипломатів США персонами нон грата за "незаконну діяльність"

Четвер 14 вересня 2023 17:27
UA EN RU
Росія оголосила двох дипломатів США персонами нон грата за "незаконну діяльність" Фото: Росія оголосила двох дипломатів США персонами нон грата (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія оголосила про висилку двох американських дипломатів. Москва звинуватила їх у нібито роботі з російським громадянином, обвинуваченим у співпраці з іноземною державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві Міністерства закордонних справ РФ ідеться про те, що воно викликало посланника США Лінн Трейсі і повідомило їй, що перший секретар посольства Джеффрі Сіллін і другий секретар Девід Бернстайн мають покинути Росію протягом семи днів.

Посольство США підтвердило факт висилки.

"Названі особи вели незаконну діяльність, підтримуючи контакт із громадянином Росії Р. Шоновим, обвинуваченим у "конфіденційному співробітництві" з іноземною державою", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Роберт Шонов

Роберт Шонов пропрацював у Генеральному консульстві США у східному російському місті Владивостоці понад 25 років, поки 2021 року Росія не розпорядилася звільнити місцевих співробітників американської місії.

У серпні ФСБ Росії опублікувала відеозапис із нібито зізнанням Шонова, у якому він каже, що Сіллін і Бернстайн просили його зібрати інформацію про військові дії Росії в Україні, анексію "нових територій", військову мобілізацію і президентські вибори 2024 року.

У відеозаписі Шонов каже, що йому було наказано збирати "негативну" інформацію за цими темами, шукати ознаки народного протесту і відображати їх у своїх звітах.

США звинуватили Москву в спробі залякування і переслідування американських співробітників після того, як російські державні ЗМІ повідомили про пред'явлені Шонову звинувачення і заявили, що ФСБ планує допитати співробітників посольства, які підтримували з ним зв'язок.

Коли в травні його заарештували, Державний департамент заявив, що ця справа свідчить про "кричуще використання Росією все більш репресивних законів" проти своїх громадян. Він заявив, що звинувачення проти Шонова "абсолютно необґрунтовані".

У своїй заяві МЗС Росії зазначило, що Шонову платили за виконання завдань, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці Росії.

"Трейсі було також наголошено, що незаконна діяльність дипломатичного представництва США, включно з втручанням у внутрішні справи країни перебування, є неприйнятною і буде рішуче припинятися. Російська сторона розраховує, що Вашингтон зробить правильні висновки й утримається від конфронтаційних кроків", - заявили в МЗС РФ.

Відносини США і РФ

Через повномасштабне вторгнення в Україну відносини між Росією і США впали до найнижчого рівня за більш ніж 60 років. Сполучені Штати постачають Україні сучасне озброєння і ввели санкції проти Росії у відповідь на її вторгнення в лютому 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дипломатичні відносини
NEWS
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ