США оглянули уламки іранських дронів, які РФ використовувала в Україні, - WP

Інформація про структуру та технологію безпілотників може виявитися вирішальною для того, щоб допомогти США та їхнім українським союзникам краще ідентифікувати та остаточно перемогти їх, перш ніж вони зможуть досягти своїх цілей. Офіційні особи заявили, що цей процес використовувався в минулому для вивчення зброї, яку розгорнули ставленики Ірану в конфліктах на Близькому Сході. Люди, опитані для цього звіту, говорили на умовах анонімності, щоб обговорити збір секретної інформації.

Безпілотні літальні апарати "Shahed-136", використані цього тижня під час атак на столицю України, націлили на електростанції та інші комунальні послуги, убивши щонайменше чотирьох осіб, повідомила влада. Їх використання російськими військами підкреслило зростання зв’язків між Москвою та Тегераном, викликавши занепокоєння західних лідерів, чиї санкції та інші каральні економічні заходи різко підірвали здатність Кремля відновити свою армію після восьми місяців війни.

"Безпілотники іранського виробництва запускаються з трьох російських військових баз у Криму та ще однієї позиції в Білорусі", - заявив виданню український чиновник.

Незрозуміло, як Сполучені Штати отримали доступ до уламків безпілотника, хоча Пентагон тісно співпрацює з українськими військовими та підтримує невелику адміністративну присутність у посольстві США в Києві.

Україна звернулася до ООН з проханням дослідити уламки безпілотника, щоб визначити країну походження літака. У листі від п’ятниці посол України в ООН запросив експертів відвідати Україну якнайшвидше, щоб оглянути знайдені безпілотники іранського походження. Стверджується, що передача безпілотників Іраном порушить як санкції ООН проти Ірану, так і умови резолюції Ради Безпеки ООН щодо іранської ядерної угоди від 2015 року.