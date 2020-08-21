США официально обратились в ООН за возобновлением санкций против Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео официально уведомил Совет безопасности ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления санкций ООН против Ирана. Он передал письмо представителю Индонезии Диану Джани, председательствующему сейчас в СБ ООН.

Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

По словам Госсекретаря США, Иран в значительной мере не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения.

Как сообщает Reuters,

В частности Помпео заявил о превышении Ираном лимита на обогащение урана (выше 3,67%) и накоплении запасов обогащенного урана сверх установленного в соглашении потолка в 300 кг.

В свою очередь

Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок его действия истекает 18 октября.