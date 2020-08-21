США официально обратились в ООН за возобновлением санкций против Ирана

США считают, что Иран нарушил обязательства в рамках ядерного соглашения
Госсекретарь США Майкл Помпео официально уведомил Совет безопасности ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления санкций ООН против Ирана. Он передал письмо представителю Индонезии Диану Джани, председательствующему сейчас в СБ ООН.
Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.
По словам Госсекретаря США, Иран в значительной мере не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения.
Как сообщает Reuters,
В частности Помпео заявил о превышении Ираном лимита на обогащение урана (выше 3,67%) и накоплении запасов обогащенного урана сверх установленного в соглашении потолка в 300 кг.
В свою очередь
Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.
Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок его действия истекает 18 октября.