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США офіційно назвали дії РФ в Україні військовим злочином

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Вашингтон, Четвер 24 березня 2022 01:14
США офіційно назвали дії РФ в Україні військовим злочином Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив військовослужбовців Російської Федерації у скоєнні військових злочинів на території України. Це перше офіційне звинувачення з боку Вашингтона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

"Сьогодні я можу оголосити, що, грунтуючись на наявній на даний момент інформації, уряд США вважає, що російські військові вчинили військові злочини на Україні. Наша оцінка заснована на ретельному аналізі доступної інформації з відкритих і розвідувальних джерел", - йдеться в заяві.

Блінкен заявив, що з моменту початку неспровокованої і несправедливої війни президент Росії Володимир Путін розв'язав безжальне насильство, яке призвело до загибелі і руйнувань по всій Україні.

"Ми бачили численні надійні повідомлення про невибіркові напади та напади, навмисно спрямовані проти цивільних осіб, а також про інші злочини. Російські війська зруйнували багатоквартирні будинки, школи, лікарні, критично важливі об'єкти інфраструктури, цивільний транспорт, торгові центри і машини швидкої допомоги, в результаті чого тисячі ні в чому не винних мирних жителів були вбиті або поранені", - заявив він.

У заяві підкреслюється, що багато з об'єктів, по яких наносили удари російські війська, були чітко ідентифіковані як використовувані цивільними особами.

"У тому числі і Маріупольський пологовий будинок, як прямо відзначили в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини від 11 березня. Сюди ж відноситься удар по Маріупольському театру, чітко позначеному словом" діти " великими літерами, видимими з неба. Сили Путіна використовували ту ж тактику в Грозному, Чечня, і Алеппо, Сирія, де вони посилили бомбардування міст, щоб зломити волю людей. Їх спроба зробити це в Україні знову потрясла світ і, як тверезо засвідчив президент Зеленський, "омила народ України кров'ю і сльозами", - йдеться в заяві.

Блінкен додав, що, як і у випадку будь-якого передбачуваного злочину, суд, що володіє юрисдикцією щодо злочину, в кінцевому підсумку несе відповідальність за встановлення кримінальної провини в конкретних випадках.

"Уряд США продовжить відстежувати повідомлення про військові злочини і буде ділитися інформацією, яку ми збираємо, з союзниками, партнерами та міжнародними установами та організаціями в міру необхідності. Ми прагнемо домагатися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування", - зазначив він.

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