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США одобрили продажу ракет Patriot Саудовской Аравии

Фото: США одобрили продажу ракет Patriot Саудовской Аравии (army.mil)
Автор: Олег Васкив

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу ракет Patriot и соответствующего оборудования Саудовской Аравии в рамках сделки на сумму до 3,05 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство по оборонному сотрудничеству Минобороны Соединенных Штатов.

Отмечается, что всего королевство запросило у США 300 ракет этого типа.

"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива", - указали в Пентагоне.

Там также добавили, что

Ранее мы писали, что США намерены объединить с Саудовской Аравией системы ПВО.

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Соединенные Штаты АмерикиСаудовская Аравия