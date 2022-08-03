США одобрили продажу ракет Patriot Саудовской Аравии
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу ракет Patriot и соответствующего оборудования Саудовской Аравии в рамках сделки на сумму до 3,05 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство по оборонному сотрудничеству Минобороны Соединенных Штатов.
Отмечается, что всего королевство запросило у США 300 ракет этого типа.
"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива", - указали в Пентагоне.
Там также добавили, что соглашение улучшит способность Саудовской Аравии противостоять текущим и будущим угрозам путем "пополнения ее запасов ракет PATRIOT GEM-T, которые заканчиваются".
Ранее мы писали, что США намерены объединить с Саудовской Аравией системы ПВО.