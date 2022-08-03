ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США схвалили продаж ракет Patriot Саудівській Аравії

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 06:50
США схвалили продаж ракет Patriot Саудівській Аравії Фото: США схвалили продаж ракет Patriot Саудівській Аравії (army.mil)
Автор: Олег Васьків

Державний департамент США схвалив потенційний продаж ракет Patriot і відповідного обладнання Саудівській Аравії у рамках угоди на суму до 3,05 міліарда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство з оборонної співпраці Міноборони Сполучених Штатів.

Зазначається, що загалом королівство запросило у США 300 ракет цього типу.

"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в регіоні Перської затоки", - вказали у Пентагоні.

Там також додали, що угода покращить здатність Саудівської Аравії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом "поповнення її запасів ракет PATRIOT GEM-T, які закінчуються".

Раніше ми писали, що США мають намір об'єднати з Саудівською Аравією системи ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Саудовская Аравия
NEWS
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими