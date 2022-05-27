США одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности, - WSJ

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS. Официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Реактивные системы залпового огня, или MLRS, были главным запросом со стороны украинских политиков и дипломатов в последние недели. Анонсировано, что одобренные к передаче Украине ракетные комплексы имеют дальность стрельбы в 70 км. Источники в Пентагоне также сообщают, что передача MLRS является частью более крупного пакета военной помощи для Украины.

Ранее сообщалось, что Польша приобретет американские системы HIMARS. Новый контракт подразумевает покупку около 500 американских ракетных систем. Отметим, что Польша не впервые покупает у США системы HIMARS. О подписании подобного контракта сообщалось в 2019 году.

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